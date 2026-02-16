Ep 235 – Allenatore e padre

«Se dovessi scrivere un libro su tuo padre, quale sarebbe l’ultima frase? Niente fa più male che cercare di fare del tuo meglio e non essere comunque abbastanza».

Il messaggio è apparso sul profilo TikTok di Ilia Malinin, il ragazzo che avevamo pensato invincibile e che invece conviveva con fantasmi e disagi affidati ai social.

Oggi storie di padri allenatori, quella di Marv Marinovich, padre di un giovane giocatore di football americano e quella di Jim Pierce, padre della tennista Mary Pierce.

I fantasmi di Malinin e quella frase (cancellata) contro il padre-allenatore: “Non sono mai abbastanza”

Learning to Be Human Again

Mary Pierce: tre passaporti, due grandi slam, un padre prepotente