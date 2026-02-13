Ep 234 – Il cuore più bello del mondo
Il trapianto di cuore per un bimbo napoletano di 2 anni è saltato perché l’organo, donato da un bambino di 4 anni morto in Val Venosta, era stato conservato e trasportato male.
Oggi la storia di due ragazzini: Max e Keira, ricevente e donatrice di un trapianto di cuore.
Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni
C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli
«Aveva il cuore più bello del mondo»: come Keira ha salvato la vita di Max
Le musiche di oggi:
Benh Zeitlin – Once There Was a Hushpuppy
Clean Bandit – Symphony (feat. Zara Larsson)
