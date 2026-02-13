NewsletterPodcast
Ep 234 – Il cuore più bello del mondo

di Matteo Caccia
Il trapianto di cuore per un bimbo napoletano di 2 anni è saltato perché l’organo, donato da un bambino di 4 anni morto in Val Venosta, era stato conservato e trasportato male.

Oggi la storia di due ragazzini: Max e Keira, ricevente e donatrice di un trapianto di cuore.

Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni

C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli

«Aveva il cuore più bello del mondo»: come Keira ha salvato la vita di Max

Le musiche di oggi:

Benh Zeitlin – Once There Was a Hushpuppy

Max Richter – The Departure

Clean Bandit – Symphony (feat. Zara Larsson)

Explosions in the sky – First breath after coma

