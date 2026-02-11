NewsletterPodcast
Ep 232 – Una corsa senza fine

di Matteo Caccia
Lunedì c’è stata una rapina a un furgone portavalori sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce. I carabinieri hanno inseguito i rapinatori a piedi per un chilometro e mezzo.
Oggi la storia di una gara folle che si corre sulle montagne del Tennessee, senza GPS, senza tracciato, senza assistenza: la Barkley Marathons.

