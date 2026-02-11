Ep 232 – Una corsa senza fine

Lunedì c’è stata una rapina a un furgone portavalori sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce. I carabinieri hanno inseguito i rapinatori a piedi per un chilometro e mezzo.

Oggi la storia di una gara folle che si corre sulle montagne del Tennessee, senza GPS, senza tracciato, senza assistenza: la Barkley Marathons.

Assalto al blindato, l’inseguimento del carabiniere maratoneta

Una gara di corsa che finiscono in pochissimi

The Finisher