Ep 231 – Chi consegna e chi riceve
00:00:00
00:00:00
00:00:00
La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho srl, la società italiana che gestisce il servizio di consegne a domicilio Glovo, accusandola di aver sfruttato i rider.
Oggi storie di rider e consegne, quella di un ragazzo che lascia il lavoro in ufficio per consegnare cibo pedalando nel traffico e quella di una donna il cui unico rapporto umano durante il lockdown era quello con il corriere UPS.
La società di Glovo è stata messa sotto controllo giudiziario
Il mio lavoro è passato dagli uffici con l’aria condizionata alle consegne di cibo in bicicletta. Lo shock culturale è notevole.
