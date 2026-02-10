NewsletterPodcast
Ep 231 – Chi consegna e chi riceve

di Matteo Caccia
La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho srl, la società italiana che gestisce il servizio di consegne a domicilio Glovo, accusandola di aver sfruttato i rider.
Oggi storie di rider e consegne, quella di un ragazzo che lascia il lavoro in ufficio per consegnare cibo pedalando nel traffico e quella di una donna il cui unico rapporto umano durante il lockdown era quello con il corriere UPS.

La società di Glovo è stata messa sotto controllo giudiziario

Il mio lavoro è passato dagli uffici con l’aria condizionata alle consegne di cibo in bicicletta. Lo shock culturale è notevole.

Lui consegnava per me

