Ep 230 – Il colpevole perfetto

Venerdì sera a Nizza Monferrato una cinquantina di persone ha assediato la casa di Naudy Carbone, dopo che l’assassino di Zoe Trinchero lo aveva incolpato per sviare le indagini.

Oggi la storia di un innocente che sembra un colpevole esemplare e di un figlio che scopre la presunta colpevolezza del padre che lo aveva abbandonato.

Omicidio di Zoe, Naudy ha rischiato il linciaggio: “Volevano un colpevole, io perfetto perché nero”

Io sono innocente

