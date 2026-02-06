Ep 229 – Le mie olimpiadi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Stasera alle 20 inizierà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e sarà la prima organizzata in più città.
Oggi storie minute di atleti che sono stati olimpici e di un particolare edizione dei giochi chiamata Olimpiadi di quartiere.
Tutto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali
Altri episodi
Ep 228 – Le correzioni
5 feb 2026 - 20 min
Ep 227 – La fine di un mondo
4 feb 2026 - 19 min
Ep 226 – A casa del re
3 feb 2026 - 13 min
Ep 225 – Quel che ci accade dopo
2 feb 2026 - 18 min
Ep 224 – Giochi invernali
30 gen 2026 - 18 min