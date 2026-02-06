NewsletterPodcast
Ep 229 – Le mie olimpiadi

di Matteo Caccia
Stasera alle 20 inizierà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e sarà la prima organizzata in più città.
Oggi storie minute di atleti che sono stati olimpici e di un particolare edizione dei giochi chiamata Olimpiadi di quartiere.

Tutto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Quelli che partecipano

Olimpiadi di quartiere

