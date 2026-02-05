Ep 228 – Le correzioni

Sergio Mattarella martedì, per un giorno intero, ha studiato il «tomo» del pacchetto sicurezza, e alla luce del dettato costituzionale la penna del presidente della Repubblica ha cassato gli aspetti più controversi del decreto-legge e del disegno di legge che riguardano la sicurezza.

Sicurezza, scudo penale esteso e «accertamento» (non fermo) di 12 ore. Le correzioni del Colle

Storia del nuovo cognome (e altri refusi)

Io speriamo che me la cavo

10 lezioni sulla giustizia