Ep 228 – Le correzioni
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Sergio Mattarella martedì, per un giorno intero, ha studiato il «tomo» del pacchetto sicurezza, e alla luce del dettato costituzionale la penna del presidente della Repubblica ha cassato gli aspetti più controversi del decreto-legge e del disegno di legge che riguardano la sicurezza.
Sicurezza, scudo penale esteso e «accertamento» (non fermo) di 12 ore. Le correzioni del Colle
Storia del nuovo cognome (e altri refusi)
