Ep 227 – La fine di un mondo
Da lunedì i territori curdi del nordest della Siria non sono più un pezzo autonomo del paese, ma sono tornati a essere una regione come le altre, sotto l’autorità del governo centrale di Damasco.
Le due storie di oggi raccontano l’arrivo di un ragazzo italiano a Kobane che nel 2015 si era arruolato nello YPG, le Unità di Protezione Popolare curde, e il racconto dal vivo di una giornalista italiana a Berlino il 9 novembre 1989, giorno della caduta del muro.
Il combattente – Karim Franceschi
La giornata più emozionante della mia vita: è caduta la frontiera tra Berlino Est e Berlino Ovest, questa notte.
