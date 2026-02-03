Ep 226 – A casa del re
Oggi a Oslo, in Norvegia, è cominciato il processo contro Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit Tjessem Høiby.
Oggi storie di principi, re e furfanti: il principe Harry e il suo racconto su Balmoral, e la storia di Renato Rinino, l’uomo che rubò nella casa dell’allora principe Carlo.
Il processo contro il figlio della principessa ereditaria di Norvegia
