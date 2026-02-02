NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 225 – Quel che ci accade dopo

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Alberto Trentini ha raccontato delle dure condizioni a cui è stato sottoposto nel carcere El Rodeo, nella periferia di Caracas, di come ha saputo di essere una «pedina di scambio» per il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, e di cosa è successo nei 423 giorni in cui è stato detenuto senza accuse formali.

La detenzione di Alberto Trentini, raccontata da lui

La guerra non ha un volto di donna – Svetlana Aleksievic

L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud

Altri episodi

Ep 224 &#8211; Giochi invernali

Ep 224 – Giochi invernali

30 gen 2026 - 18 min
Ep 223 &#8211; Quel che resta della guerra

Ep 223 – Quel che resta della guerra

29 gen 2026 - 14 min
Ep 222 &#8211; Così siamo diventati fratelli

Ep 222 – Così siamo diventati fratelli

28 gen 2026 - 19 min
Ep 221 &#8211; Vicini al crollo

Ep 221 – Vicini al crollo

27 gen 2026 - 16 min
Ep 220 &#8211; Uomo a mare

Ep 220 – Uomo a mare

26 gen 2026 - 20 min