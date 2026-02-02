Ep 225 – Quel che ci accade dopo
Alberto Trentini ha raccontato delle dure condizioni a cui è stato sottoposto nel carcere El Rodeo, nella periferia di Caracas, di come ha saputo di essere una «pedina di scambio» per il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, e di cosa è successo nei 423 giorni in cui è stato detenuto senza accuse formali.
La detenzione di Alberto Trentini, raccontata da lui
La guerra non ha un volto di donna – Svetlana Aleksievic
