Ep 224 – Giochi invernali

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
Milano Cortina 2026 è già un’edizione da record per l’Italia degli sport invernali. La spedizione azzurra sarà la più numerosa di sempre.
Oggi storie di medaglie olimpiche invernali: la donna che ha perso tutto per una leggerezza e l’uomo che ha vinto tutto per essere stato l’unico a rimanere in piedi, Lindsey Jacobellis e Steven Bradbury.

Milano Cortina, chi sono i 196 azzurri: volti, storie e numeri di un’Olimpiade

Il profilo Facebook di Emilio Previtali

Steven Bradbury, l’ultimo rimasto in piedi

Orazio Live, 2 febbraio 2026 – Teatro Carcano di Milano


Le musiche di oggi:

Treehouse Days · Sean Angus Watson

El Jardin – Hermanos Gutiérrez

Anji · Simon & Garfunkel

