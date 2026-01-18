Ep 224 – Giochi invernali
Milano Cortina 2026 è già un’edizione da record per l’Italia degli sport invernali. La spedizione azzurra sarà la più numerosa di sempre.
Oggi storie di medaglie olimpiche invernali: la donna che ha perso tutto per una leggerezza e l’uomo che ha vinto tutto per essere stato l’unico a rimanere in piedi, Lindsey Jacobellis e Steven Bradbury.
Milano Cortina, chi sono i 196 azzurri: volti, storie e numeri di un’Olimpiade
Il profilo Facebook di Emilio Previtali
Steven Bradbury, l’ultimo rimasto in piedi
Orazio Live, 2 febbraio 2026 – Teatro Carcano di Milano
Le musiche di oggi:
Treehouse Days · Sean Angus Watson
El Jardin – Hermanos Gutiérrez
