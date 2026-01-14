NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 223 – Quel che resta della guerra

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Secondo una nuova stima del Center for Strategic and International Studies i soldati uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di guerra in Ucraina sono circa 1,8 milioni.
Oggi storie che girano intorno a chi nella guerra ci è stato dentro fino al collo: le lettere dei soldati sul fronte della Prima guerra mondiale, e un gruppo di volontari che in Russia va recuperare i resti dei soldati morti nella Seconda guerra mondiale.

I soldati uccisi, feriti e dispersi in Ucraina sono quasi due milioni

La morte, le trincee, il gas, le fucilazioni. Cent’anni dopo i diari raccontano

I cercatori di soldati morti

Altri episodi

Ep 222 &#8211; Così siamo diventati fratelli

Ep 222 – Così siamo diventati fratelli

28 gen 2026 - 19 min
Ep 221 &#8211; Vicini al crollo

Ep 221 – Vicini al crollo

27 gen 2026 - 16 min
Ep 220 &#8211; Uomo a mare

Ep 220 – Uomo a mare

26 gen 2026 - 20 min
Ep 219 &#8211; Free solo

Ep 219 – Free solo

23 gen 2026 - 20 min
Ep 218 &#8211; La rimpatriata

Ep 218 – La rimpatriata

22 gen 2026 - 15 min