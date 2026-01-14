Ep 223 – Quel che resta della guerra
Secondo una nuova stima del Center for Strategic and International Studies i soldati uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di guerra in Ucraina sono circa 1,8 milioni.
Oggi storie che girano intorno a chi nella guerra ci è stato dentro fino al collo: le lettere dei soldati sul fronte della Prima guerra mondiale, e un gruppo di volontari che in Russia va recuperare i resti dei soldati morti nella Seconda guerra mondiale.
I soldati uccisi, feriti e dispersi in Ucraina sono quasi due milioni
La morte, le trincee, il gas, le fucilazioni. Cent’anni dopo i diari raccontano
