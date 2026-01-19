Ep 222 – Così siamo diventati fratelli

Lunedì al teatro Vascello di Roma Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, ha ricordato l’orrore davanti a 400mila studenti collegati da tutta Italia e a un certo punto è successa una cosa.

Le storie di oggi girano intorno alla figura di Sami Modiano, novantacinquenne scampato ai campi di sterminio, e alla sua opera di racconto per tenere viva la memoria della Shoah: la prima è l’incontro con Piero Terracina a Birkenau, la seconda il suo ritorno a casa insieme a Settimio Limentani.

Sami Modiano, il racconto del lager e le lacrime della studentessa

Così siamo diventati fratelli. L’amicizia che salvò Sami e Piero

Sami e Settimio tornano a casa – Rosario Tedesco