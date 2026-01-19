Ep 222 – Così siamo diventati fratelli
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Lunedì al teatro Vascello di Roma Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, ha ricordato l’orrore davanti a 400mila studenti collegati da tutta Italia e a un certo punto è successa una cosa.
Le storie di oggi girano intorno alla figura di Sami Modiano, novantacinquenne scampato ai campi di sterminio, e alla sua opera di racconto per tenere viva la memoria della Shoah: la prima è l’incontro con Piero Terracina a Birkenau, la seconda il suo ritorno a casa insieme a Settimio Limentani.
Sami Modiano, il racconto del lager e le lacrime della studentessa
Così siamo diventati fratelli. L’amicizia che salvò Sami e Piero
Altri episodi
Ep 221 – Vicini al crollo
27 gen 2026 - 16 min
Ep 220 – Uomo a mare
26 gen 2026 - 20 min
Ep 219 – Free solo
23 gen 2026 - 20 min
Ep 218 – La rimpatriata
22 gen 2026 - 15 min
Ep 217 – Disegnare mappe
21 gen 2026 - 16 min