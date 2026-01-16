NewsletterPodcast
Ep 221 – Vicini al crollo

di Matteo Caccia
Decine di case del centro storico di Niscemi, nella provincia siciliana di Caltanissetta, sono in bilico su uno strapiombo aperto da una frana gigantesca lunga 4 chilometri.
Oggi una storia di come Francesco Piccolo ha vissuto nella sua casa di Roma il terremoto dell’ottobre del 2016, e quella di una donna che vede la sua casa sulla spiaggia abbattuta per rischio di crollo.

Il centro storico di Niscemi sta collassando

Terremoto, il racconto di Francesco Piccolo: «Sotto la porta con mio figlio, la nuova paura dopo l’80»

Ho perso la mia casa nel mare

Orazio Live, 2 febbraio 2026 – Teatro Carcano di Milano

