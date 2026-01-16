Ep 221 – Vicini al crollo
Decine di case del centro storico di Niscemi, nella provincia siciliana di Caltanissetta, sono in bilico su uno strapiombo aperto da una frana gigantesca lunga 4 chilometri.
Oggi una storia di come Francesco Piccolo ha vissuto nella sua casa di Roma il terremoto dell’ottobre del 2016, e quella di una donna che vede la sua casa sulla spiaggia abbattuta per rischio di crollo.
Il centro storico di Niscemi sta collassando
Terremoto, il racconto di Francesco Piccolo: «Sotto la porta con mio figlio, la nuova paura dopo l’80»
