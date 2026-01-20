Ep 220 – Uomo a mare
Circa cinquanta migranti sono morti in un naufragio nel Mediterraneo. Lo ha raccontato l’unico sopravvissuto, che è stato soccorso e portato a Malta.
Oggi la storia di uno dei primi naufragi di persone migranti nel Mediterraneo che sono stati documentati e raccontati e quella di un sommozzatore di soccorso.
