Ep 219 – Free solo
Nella notte italiana tra venerdì e sabato l’arrampicatore statunitense Alex Honnold proverà a scalare – senza corde o altre protezioni – il grattacielo più alto di Taiwan.
Quindi oggi la storia di come Alex Honnold si è preparato a scalare la parete che nel 2018 lo ha reso famoso (quella del film Free Solo) e l’infortunio occorso all’arrampicatore Tommy Caldwell, che non gli ha comunque impedito di essere uno dei migliori al mondo.
Alex Honnold proverà a scalare slegato questo grattacielo, in diretta su Netflix
Come ho scalato una parete verticale di 914 metri senza corde
—
Le musiche di oggi:
