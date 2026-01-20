NewsletterPodcast
Ep 219 – Free solo

di Matteo Caccia
Nella notte italiana tra venerdì e sabato l’arrampicatore statunitense Alex Honnold proverà a scalare – senza corde o altre protezioni – il grattacielo più alto di Taiwan.
Quindi oggi la storia di come Alex Honnold si è preparato a scalare la parete che nel 2018 lo ha reso famoso (quella del film Free Solo) e l’infortunio occorso all’arrampicatore Tommy Caldwell, che non gli ha comunque impedito di essere uno dei migliori al mondo.

Alex Honnold proverà a scalare slegato questo grattacielo, in diretta su Netflix

Come ho scalato una parete verticale di 914 metri senza corde

Push

Le musiche di oggi:

AIR – La femme d’argent

Salento · René Aubry

