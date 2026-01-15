Ep 218 – La rimpatriata
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Per più di cinquant’anni il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato il luogo in cui le persone più importanti al mondo si incontravano per promuovere una certa idea del futuro, fatta – almeno in teoria – di liberi scambi e commerci, di promozione della democrazia e dei valori liberali, difesa del pianeta, e di globalizzazione.
Oggi storie di rimpatriate, quella di un gruppo di superstiti dell’affondamento di una nave americana durante la Seconda guerra mondiale, e il senso delle cene di classe delle superiori.
Cos’è Davos e perché è importante?
Gli ultimi sopravvissuti della nave da guerra Indianapolis ricordano il naufragio tra acque infestate dagli squali
Qual è lo scopo di una rimpatriata del liceo?
Altri episodi
Ep 217 – Disegnare mappe
21 gen 2026 - 16 min
Ep 216 – La battaglia del mare
20 gen 2026 - 14 min
Ep 215 – La miglior cura possibile
19 gen 2026 - 13 min
Ep 214 – Un sistema sbagliato
16 gen 2026 - 20 min
Ep 213 – Finché avrò voce
15 gen 2026 - 16 min