Ep 218 – La rimpatriata

di Matteo Caccia
Per più di cinquant’anni il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato il luogo in cui le persone più importanti al mondo si incontravano per promuovere una certa idea del futuro, fatta – almeno in teoria – di liberi scambi e commerci, di promozione della democrazia e dei valori liberali, difesa del pianeta, e di globalizzazione.
Oggi storie di rimpatriate, quella di un gruppo di superstiti dell’affondamento di una nave americana durante la Seconda guerra mondiale, e il senso delle cene di classe delle superiori.

Cos’è Davos e perché è importante?

Gli ultimi sopravvissuti della nave da guerra Indianapolis ricordano il naufragio tra acque infestate dagli squali

Qual è lo scopo di una rimpatriata del liceo?

Orazio Live, 2 febbraio 2026 – Teatro Carcano di Milano

