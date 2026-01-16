Ep 217 – Disegnare mappe
Diversi commentatori ritengono che parte della fissazione di Trump per la Groenlandia sia legata alla grandezza del suo territorio: del resto Trump sembra affascinato da sempre da certi parametri quantitativi per definire il suo successo.
Le due storie di oggi: chi era Gerardo Mercatore e il racconto di Donald Crowhurst, un navigatore che nel 1969 falsificò le rotte della sua navigazione a vela per vincere la prima regata in solitario intorno al mondo.
L’interesse di Trump per la Groenlandia dipende anche da una mappa ingannevole?
Gerardo Mercatore e le sue mappe
