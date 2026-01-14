Ep 216 – La battaglia del mare
Il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha deciso di aumentare al 40 per cento la quota di arenili ad accesso libero della città. E i concessionari protestano.
Storie di spiagge poco libere in Toscana e di come Cristiano Cavina ha fatto la pace con la riviera della sua Romagna.
La battaglia del mare a Spotorno: il sindaco aumenta le spiagge libere, rivolta dei balneari
L’estate italiana e il mio bagno impossibile tra ombrelloni e «spiagge libere»
L’acqua pulita della fratellanza che bagna le spiagge romagnole
