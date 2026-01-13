NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 215 – La miglior cura possibile

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La Regione Lombardia ha predisposto un piano per vendere alcuni farmaci per contrastare l’obesità a prezzo calmierato, per chi ne ha bisogno.
Oggi storie di farmaci e scienziate che li scoprono: il racconto di Agnese, che soffre di obesità, raccontato da Beatrice Mautino e la storia di Tu Youyou, la scienziata che ha sconfitto la malaria.

In Lombardia si potranno acquistare i farmaci dimagranti a prezzo calmierato

Vertigine, Beatrice Mautino

Tu Youyou: come la sfida di Mao a una pioniera della lotta contro la malaria portò al premio Nobel

Altri episodi

Ep 214 &#8211; Un sistema sbagliato

Ep 214 – Un sistema sbagliato

16 gen 2026 - 20 min
Ep 213 &#8211; Finché avrò voce

Ep 213 – Finché avrò voce

15 gen 2026 - 16 min
Ep 212 &#8211; Vivere nella guerra

Ep 212 – Vivere nella guerra

14 gen 2026 - 15 min
Ep 211 &#8211; Tenersi vicini

Ep 211 – Tenersi vicini

13 gen 2026 - 18 min
Ep 210 &#8211; Finalmente libero

Ep 210 – Finalmente libero

12 gen 2026 - 18 min