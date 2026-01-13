Ep 215 – La miglior cura possibile
La Regione Lombardia ha predisposto un piano per vendere alcuni farmaci per contrastare l’obesità a prezzo calmierato, per chi ne ha bisogno.
Oggi storie di farmaci e scienziate che li scoprono: il racconto di Agnese, che soffre di obesità, raccontato da Beatrice Mautino e la storia di Tu Youyou, la scienziata che ha sconfitto la malaria.
In Lombardia si potranno acquistare i farmaci dimagranti a prezzo calmierato
Tu Youyou: come la sfida di Mao a una pioniera della lotta contro la malaria portò al premio Nobel
