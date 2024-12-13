Ep 214 – Un sistema sbagliato
00:00:00
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini, che nel 2014 morì dopo essere stato immobilizzato da alcuni carabinieri.
Due storie di persone che si ritrovano affidate alla custodia delle istituzioni, Federico Aldrovandi la notte del 25 settembre 2005 e Milan Mazic nel Carcere di San Vittore.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini in custodia dei carabinieri nel 2014
Aldro. Storia di un orrore perbene
Lettera di un detenuto sul suicidio e sulla vita
—
Le musiche di oggi
Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau
