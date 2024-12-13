NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 214 – Un sistema sbagliato

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini, che nel 2014 morì dopo essere stato immobilizzato da alcuni carabinieri.
Due storie di persone che si ritrovano affidate alla custodia delle istituzioni, Federico Aldrovandi la notte del 25 settembre 2005 e Milan Mazic nel Carcere di San Vittore.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini in custodia dei carabinieri nel 2014

Aldro. Storia di un orrore perbene

Lettera di un detenuto sul suicidio e sulla vita


Le musiche di oggi

Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau

Afterhours – Non È Per Sempre

Explosions in the Sky – Your Hand in Mine

Altri episodi

Ep 213 &#8211; Finché avrò voce

Ep 213 – Finché avrò voce

15 gen 2026 - 16 min
Ep 212 &#8211; Vivere nella guerra

Ep 212 – Vivere nella guerra

14 gen 2026 - 15 min
Ep 211 &#8211; Tenersi vicini

Ep 211 – Tenersi vicini

13 gen 2026 - 18 min
Ep 210 &#8211; Finalmente libero

Ep 210 – Finalmente libero

12 gen 2026 - 18 min
Ep 209 &#8211; Quel bel freddo di una volta

Ep 209 – Quel bel freddo di una volta

9 gen 2026 - 15 min