Ep 212 – Vivere nella guerra
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Lunedì l’aggressione russa contro l’Ucraina ha superato i 1.418 giorni, ossia la durata complessiva del secondo conflitto mondiale combattuto 85 anni fa tra l’Unione Sovietica e il Terzo Reich.
Oggi storie che arrivano dall’Ucraina: Daniele Raineri su un furgone di elettricisti che aggiustano cavi bombardati dai russi e due ragazze che si incontrano e si innamorano a Mariupol e poi scoppia la guerra.
Outpost – Meglio un giorno da elettricista ucraino
Come due anime gemelle, separate dalla guerra, si sono ritrovate
—
Altri episodi
Ep 211 – Tenersi vicini
13 gen 2026 - 18 min
Ep 210 – Finalmente libero
12 gen 2026 - 18 min
Ep 209 – Quel bel freddo di una volta
9 gen 2026 - 15 min
Ep 208 – Il mio amico gattaro
8 gen 2026 - 15 min
Ep 207 – Il posto più a nord del mondo
7 gen 2026 - 19 min