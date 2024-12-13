NewsletterPodcast
Ep 212 – Vivere nella guerra

di Matteo Caccia
Lunedì l’aggressione russa contro l’Ucraina ha superato i 1.418 giorni, ossia la durata complessiva del secondo conflitto mondiale combattuto 85 anni fa tra l’Unione Sovietica e il Terzo Reich.
Oggi storie che arrivano dall’Ucraina: Daniele Raineri su un furgone di elettricisti che aggiustano cavi bombardati dai russi e due ragazze che si incontrano e si innamorano a Mariupol e poi scoppia la guerra.

La guerra più lunga

Outpost – Meglio un giorno da elettricista ucraino

Come due anime gemelle, separate dalla guerra, si sono ritrovate

Orazio Live, 2 febbraio, Teatro Carcano, Milano

