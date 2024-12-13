Ep 211 – Tenersi vicini
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Nonostante il blocco delle connessioni Internet, online stanno circolando video filmati a Teheran molto impressionanti, che mostrano gli effetti della repressione violenta delle proteste.
Oggi una storia sola: quella dello scrittore britannico Thomas Harding che racconta come si è “adattato” alla morte del figlio.
I video da un obitorio di Teheran pieno di cadaveri
“Lo teniamo vicino. Sempre”: come sono sopravvissuto alla perdita di mio figlio adolescente
—
Altri episodi
Ep 210 – Finalmente libero
12 gen 2026 - 18 min
Ep 209 – Quel bel freddo di una volta
9 gen 2026 - 15 min
Ep 208 – Il mio amico gattaro
8 gen 2026 - 15 min
Ep 207 – Il posto più a nord del mondo
7 gen 2026 - 19 min
Ep 206 – La profezia della carrozza bar
6 gen 2026 - 7 min