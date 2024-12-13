NewsletterPodcast
Ep 211 – Tenersi vicini

di Matteo Caccia
Nonostante il blocco delle connessioni Internet, online stanno circolando video filmati a Teheran molto impressionanti, che mostrano gli effetti della repressione violenta delle proteste.
Oggi una storia sola: quella dello scrittore britannico Thomas Harding che racconta come si è “adattato” alla morte del figlio.

I video da un obitorio di Teheran pieno di cadaveri

“Lo teniamo vicino. Sempre”: come sono sopravvissuto alla perdita di mio figlio adolescente

Orazio Live, 2 febbraio, Teatro Carcano Milano

