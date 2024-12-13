NewsletterPodcast
Ep 210 – Finalmente libero

di Matteo Caccia
Il cooperante italiano Alberto Trentini è stato liberato, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela senza accuse formali a suo carico.

Oggi storie di liberazioni, quella di Nelson Mandela l’11 febbraio del 1990 dopo 27 anni di prigionia e la forma liberatoria di lasciare andare le cose secondo Alessandro Baricco

È stato liberato Alberto Trentini

Lungo cammino verso la libertà

Perdere qualcosa o qualcuno

Wild Baricco

