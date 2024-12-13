Ep 209 – Quel bel freddo di una volta
L’aria fredda che è scesa direttamente dall’Artico e ha imbiancato anche Parigi con il resto dell’Europa del nord si fermerà a metà della penisola italiana, per poi recedere a partire da venerdì.
Storie di neve e freddo: Annalena Benini e lo scompiglio famigliare creato dalla nevicata del 2018 a Roma, e un racconto sull’ossessione medievale per il freddo.
Italia al gelo, il meteorologo: “Un inverno così non si vedeva da decenni. Ma il freddo sarà breve”
Tutta la neve d’Italia concentrata nelle chat di classe, che euforia
Nel Medioevo erano ossessionati dal freddo
Le musiche di oggi
Treehouse Days · Sean Angus Watson
