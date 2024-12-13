NewsletterPodcast
Ep 209 – Quel bel freddo di una volta

di Matteo Caccia
L’aria fredda che è scesa direttamente dall’Artico e ha imbiancato anche Parigi con il resto dell’Europa del nord si fermerà a metà della penisola italiana, per poi recedere a partire da venerdì.
Storie di neve e freddo: Annalena Benini e lo scompiglio famigliare creato dalla nevicata del 2018 a Roma, e un racconto sull’ossessione medievale per il freddo.

Italia al gelo, il meteorologo: “Un inverno così non si vedeva da decenni. Ma il freddo sarà breve”

Tutta la neve d’Italia concentrata nelle chat di classe, che euforia

Nel Medioevo erano ossessionati dal freddo

Le musiche di oggi

Treehouse Days · Sean Angus Watson

La Suite Meurtrière · Vox Vulgaris

