Ep 208 – Il mio amico gattaro

Il governo dei Paesi Bassi ha vietato il possesso di due tipi di gatti piuttosto noti e apprezzati: quelli con le orecchie piegate, come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx.

Oggi storie di gatti e di gattari: il racconto del nonno di Matteo Bordone che amava i gatti nonostante fosse allergico (letto da Matteo Bordone), e la gatta Carla che ha salvato i suoi padroni dall’incendio della loro casa.

I Paesi Bassi hanno vietato il possesso di alcuni tipi di gatti

Confessioni di un gattaro

Il gatto che mi ha salvato