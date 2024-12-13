Ep 208 – Il mio amico gattaro
Il governo dei Paesi Bassi ha vietato il possesso di due tipi di gatti piuttosto noti e apprezzati: quelli con le orecchie piegate, come gli Scottish Fold, e quelli senza pelo, come gli Sphynx.
Oggi storie di gatti e di gattari: il racconto del nonno di Matteo Bordone che amava i gatti nonostante fosse allergico (letto da Matteo Bordone), e la gatta Carla che ha salvato i suoi padroni dall’incendio della loro casa.
I Paesi Bassi hanno vietato il possesso di alcuni tipi di gatti
