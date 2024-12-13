Ep 207 – Il posto più a nord del mondo
00:00:00
00:00:00
00:00:00
I governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia e Danimarca hanno dichiarato che difenderanno la Groenlandia dalle mire del presidente Trump.
Quindi oggi due storie che arrivano da lì, una scrittrice che trascorre un periodo nel museo di Upernavik e una storia di demoni del ghiaccio raccontata da Robert Peroni, l’italiano che vive in Groenlandia da oltre quarant’anni.
I paesi europei hanno preso posizione contro Trump sulla Groenlandia
Un ripasso su perché Trump vuole la Groenlandia
Altri episodi
Ep 206 – La profezia della carrozza bar
6 gen 2026 - 7 min
Ep 205 – L’uomo sulla panchina
5 gen 2026 - 2 min
Ep 204 – La bicicletta che mi ha salvato la vita
2 gen 2026 - 7 min
Ep 203 – Studio sulla felicità
1 gen 2026 - 8 min
Ep 202 – Quando la sfera cadde, la nostra vita andò in pezzi
31 dic 2025 - 8 min