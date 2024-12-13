NewsletterPodcast
Ep 207 – Il posto più a nord del mondo

di Matteo Caccia
I governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia e Danimarca hanno dichiarato che difenderanno la Groenlandia dalle mire del presidente Trump.
Quindi oggi due storie che arrivano da lì, una scrittrice che trascorre un periodo nel museo di Upernavik e una storia di demoni del ghiaccio raccontata da Robert Peroni, l’italiano che vive in Groenlandia da oltre quarant’anni.

I paesi europei hanno preso posizione contro Trump sulla Groenlandia

Un ripasso su perché Trump vuole la Groenlandia

La biblioteca del ghiaccio

Dove il vento grida più forte

