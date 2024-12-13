Ep 196 – Insegnanti speciali

L’Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno «a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso» perché «un’elevata percentuale è assunta con contratti precari», lo ha stabilito, all’unanimità, il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d’Europa, giudicando il ricorso che l’Associazione Sindacale Professionale ha presentato contro l’Italia nel 2021.

E poi la storia di un’insegnante che si sente anche un’assistente sociale e quella di un professore che sta accanto a un alunno a cui viene da vomitare.

Quando ho iniziato la mia carriera mi è stato detto: «sei un’insegnante, non un’assistente sociale».

«Ah, boh, figurati, sì, è normale»