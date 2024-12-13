NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 195 – C’è uno sconosciuto in casa mia

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Martedì in Francia sono state arrestate tre persone con l’accusa di avere sottratto un centinaio di argenti e porcellane preziose all’Eliseo, il palazzo dove ha sede la presidenza della Repubblica. Il principale sospettato del furto è l’ex caposala, che era anche il custode del corredo, usato durante i ricevimenti e le cene di stato.
Oggi la storia di una ex donna di servizio e quella del “furto del secolo”.

Il sospettato dei furti all’Eliseo è il maggiordomo, davvero

Pulivo case. Poi ho assunto una colf.

Il “furto del secolo” di Vjeran Tomic

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Altri episodi

Ep 194 &#8211; I miei debiti e io

Ep 194 – I miei debiti e io

19 dic 2025 - 22 min
Ep 193 &#8211; Un giorno sarai un grande scrittore

Ep 193 – Un giorno sarai un grande scrittore

18 dic 2025 - 19 min
Ep 192 &#8211; Ritirarsi a vita privata

Ep 192 – Ritirarsi a vita privata

17 dic 2025 - 19 min
Ep 191 &#8211; Confini indefiniti

Ep 191 – Confini indefiniti

16 dic 2025 - 15 min
Ep 190 &#8211; Pronto, chi parla?

Ep 190 – Pronto, chi parla?

15 dic 2025 - 17 min