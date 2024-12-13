Ep 195 – C’è uno sconosciuto in casa mia

Martedì in Francia sono state arrestate tre persone con l’accusa di avere sottratto un centinaio di argenti e porcellane preziose all’Eliseo, il palazzo dove ha sede la presidenza della Repubblica. Il principale sospettato del furto è l’ex caposala, che era anche il custode del corredo, usato durante i ricevimenti e le cene di stato.

Oggi la storia di una ex donna di servizio e quella del “furto del secolo”.

Il sospettato dei furti all’Eliseo è il maggiordomo, davvero

Pulivo case. Poi ho assunto una colf.

Il “furto del secolo” di Vjeran Tomic

