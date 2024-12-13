Ep 194 – I miei debiti e io

Nella notte tra giovedì e venerdì i leader dei paesi europei hanno trovato un accordo per finanziare un prestito all’Ucraina.

Oggi storie di prestiti, debiti e fallimenti: il sollievo di un fotografo che deposita una sentenza di fallimento e una coppia che convive con l’ansia finanziaria.

Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui fondi per l’Ucraina

Diario di un debitore: la vita dopo il fallimento

L’ansia finanziaria era il nostro pane quotidiano

Canto di Natale

Le musiche di oggi:

Sean Angus Watson – Of My Dreams

Azawade · The Touré-Raichel Collective