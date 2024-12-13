Ep 194 – I miei debiti e io
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Nella notte tra giovedì e venerdì i leader dei paesi europei hanno trovato un accordo per finanziare un prestito all’Ucraina.
Oggi storie di prestiti, debiti e fallimenti: il sollievo di un fotografo che deposita una sentenza di fallimento e una coppia che convive con l’ansia finanziaria.
Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui fondi per l’Ucraina
Diario di un debitore: la vita dopo il fallimento
L’ansia finanziaria era il nostro pane quotidiano
—
—
—
Le musiche di oggi:
Sean Angus Watson – Of My Dreams
Altri episodi
Ep 193 – Un giorno sarai un grande scrittore
18 dic 2025 - 19 min
Ep 192 – Ritirarsi a vita privata
17 dic 2025 - 19 min
Ep 191 – Confini indefiniti
16 dic 2025 - 15 min
Ep 190 – Pronto, chi parla?
15 dic 2025 - 17 min
Ep 189 – Giovani per sempre
12 dic 2025 - 18 min