NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 194 – I miei debiti e io

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Nella notte tra giovedì e venerdì i leader dei paesi europei hanno trovato un accordo per finanziare un prestito all’Ucraina.
Oggi storie di prestiti, debiti e fallimenti: il sollievo di un fotografo che deposita una sentenza di fallimento e una coppia che convive con l’ansia finanziaria.

Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui fondi per l’Ucraina

Diario di un debitore: la vita dopo il fallimento

L’ansia finanziaria era il nostro pane quotidiano

Regala il Post

Canto di Natale

Le musiche di oggi:

Sean Angus Watson – Of My Dreams

Azawade · The Touré-Raichel Collective

Altri episodi

Ep 193 &#8211; Un giorno sarai un grande scrittore

Ep 193 – Un giorno sarai un grande scrittore

18 dic 2025 - 19 min
Ep 192 &#8211; Ritirarsi a vita privata

Ep 192 – Ritirarsi a vita privata

17 dic 2025 - 19 min
Ep 191 &#8211; Confini indefiniti

Ep 191 – Confini indefiniti

16 dic 2025 - 15 min
Ep 190 &#8211; Pronto, chi parla?

Ep 190 – Pronto, chi parla?

15 dic 2025 - 17 min
Ep 189 &#8211; Giovani per sempre

Ep 189 – Giovani per sempre

12 dic 2025 - 18 min