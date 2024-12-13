Ep 191 – Confini indefiniti

Sergio Mattarella alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina ha dichiarato: «La Russia vuole ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa, è un’azione irresponsabile e inammissibile»

Quindi le storie di confini mobili: una casa che cambia nazione quattro volte rimanendo immobile e una casa sull’albero accanto al Muro di Berlino.

Mattarella: “La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell’Europa”

Questa casa di famiglia ha cambiato quattro diversi paesi in un secolo, senza mai modificare il proprio indirizzo

La Casa sull’Albero del Muro di Berlino: storia di un indirizzo impossibile