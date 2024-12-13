Ep 190 – Pronto, chi parla?
Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto da tredici mesi nelle prigioni venezuelane, avrebbe dovuto chiamare a casa per il compleanno della madre, o almeno così era stato promesso alla famiglia, invece non è arrivata alcuna telefonata.
Oggi storie di telefoni e telefonate: quella di una coppia che riesce a far funzionare un rapporto a distanza grazie al telefono e un racconto di Pietro Grossi sul suo telefono fisso.
La madre di Trentini: “Alberto non ha chiamato per il mio compleanno, il governo cambi strategia”
Eravamo solo voci in una stanza buia
