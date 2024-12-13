Ep 187 – Chi trova un amico trova un aiuto
È ritornata una tentazione tra gli europei. Ovvero che i Volenterosi abbiano un ruolo militare più ampio. Non a caso, lunedì Zelensky ha notato durante il vertice: «Dobbiamo ancora capire chi verrà a difenderci, qualora la Russia ri-attaccasse”.
Oggi storie di persone che si stringono intorno a un amico per aiutarlo: il racconto di Pablo Neruda in Italia tra amici e amiche intellettuali e una donna sorpresa dalla quantità di persone che rispondono a una sua richiesta di aiuto.
Zelensky con Starmer e Macron: “Non c’è ancora accordo con gli Usa”
Quando Neruda fu quasi espulso dall’Italia
Stavo cercando di conciliare lavoro, figli e cancro e avevo bisogno di aiuto. Poi 20 nuovi amici sono arrivati in mio soccorso
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.