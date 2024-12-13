NewsletterPodcast
Ep 185 – Non ero sicura di sapere chi fossi

di Matteo Caccia
Giovedì sera è stata trovata viva Tatiana Tramacere, una donna di 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce, di cui non si avevano notizie dal 24 novembre.
Oggi storie di persone nascoste: una donna di 24 anni che scopre di essere stata rapita quando aveva 19 giorni, e quella di una donna che nascosta in casa osserva la vita di una coppia in un palazzo di fronte al suo.

Una donna scomparsa in provincia di Lecce era stata data per morta, invece è viva

Rapita alla nascita

Il Soggiorno – The Living Room

Le musiche di oggi

Vibe Drive · Podington Bear

Sean Angus Watson – Let Me in

American Beauty Score – Dead Already – Thomas Newman

Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau

