Ep 183 – Fa freddo là fuori
Jiri Marzi si era smarrito durante una gara di corsa in montagna. Quando è stato ritrovato la sua temperatura era di 21 gradi e il cuore si era fermato.
Oggi una sola storia, quella vissuta e raccontata nel 1997 da Peter Stark per Outside Magazine che è diventato un classico del racconto d’avventura al confine con il congelamento.
Perso durante la maratona, congelato e riportato alla vita: “Il corpo a 21 gradi, un miracolo”
