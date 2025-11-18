Ep 173 – Acqua alta
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Tra domenica e lunedì in Friuli Venezia Giulia ci sono state forti piogge che hanno causato frane, allagamenti ed esondazioni. La Regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Le piogge hanno colpito in particolare le province di Gorizia e Udine, dove sono esondati il fiume Judrio, il Torre e il Corno. Gli sfollati sono centinaia, mentre due persone sono morte a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, dove una frana di fango ha colpito tre abitazioni, facendole crollare.
Poi le storie di chi ha vissuto due alluvioni storiche: quella di Firenze del 1966 e quella di Faenza del 2023.
In Friuli Venezia Giulia le piogge hanno causato due morti
Altri episodi
Ep 172 – Solo per un giorno
17 nov 2025 - 13 min
Ep 171 – Chiudete tutto
14 nov 2025 - 14 min
Ep 170 – Lettere alla deriva
13 nov 2025 - 16 min
Ep 169 – Impostori
12 nov 2025 - 22 min
Ep 168 – Lettere dal carcere
11 nov 2025 - 13 min