Ep 169 – Impostori

Gisella Cardia, la cosiddetta “veggente di Trevignano”, è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata assieme al marito. Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, dal 2016 sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna, e negli anni è riuscita a far nascere un culto attorno a lei e a una statua della Madonna a Trevignano, in provincia di Roma. Cardia è il cognome del marito, Gianni: i due, secondo l’accusa, avrebbero ottenuto con l’inganno circa 300mila euro dai fedeli, fra le altre cose millantando apparizioni e altri miracoli.

Gisella Cardia, la "veggente di Trevignano", sarà processata per truffa aggravata

