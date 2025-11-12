NewsletterPodcast
Ep 169 – Impostori

di Matteo Caccia
Gisella Cardia, la cosiddetta “veggente di Trevignano”, è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata assieme al marito. Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, dal 2016 sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna, e negli anni è riuscita a far nascere un culto attorno a lei e a una statua della Madonna a Trevignano, in provincia di Roma. Cardia è il cognome del marito, Gianni: i due, secondo l’accusa, avrebbero ottenuto con l’inganno circa 300mila euro dai fedeli, fra le altre cose millantando apparizioni e altri miracoli.
E quindi le storie di due impostori, quella di Alessandro Proto e quella di un uomo che aveva diverse relazioni sentimentali, e figli, contemporaneamente.

Gisella Cardia, la “veggente di Trevignano”, sarà processata per truffa aggravata

Io sono l’impostore

L’uomo dai mille volti

