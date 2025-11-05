NewsletterPodcast
Ep 164 – New York, New York

di Matteo Caccia
Zohran Mamdani, il candidato del Partito Democratico, ha vinto le elezioni per il sindaco di New York: entrerà in carica il prossimo 1° gennaio per un mandato di quattro anni. Quello ottenuto a New York è un risultato storico per vari motivi: a 34 anni Mamdani diventerà il sindaco più giovane da oltre un secolo, e anche il primo musulmano. Ha posizioni molto progressiste, si definisce socialista – una cosa ancora insolita negli Stati Uniti – e oltre al Partito Democratico fa parte dei Socialisti Democratici d’America.
E poi due storie che raccontano la città di New York, Paolo Cognetti e il suo primo arrivo in città e la preside di una scuola che aiuta a crescere i suoi studenti in uno dei quartieri più poveri di Brooklyn.

