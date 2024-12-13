Ep 160 – Costruire ponti

La Corte dei conti non ha approvato la delibera con cui lo scorso agosto era stato approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Le motivazioni di quella che tecnicamente si chiama “non concessione del visto di legittimità”, con conseguente mancata registrazione della delibera, saranno rese pubbliche entro 30 giorni.

Il parere della Corte dei conti era decisivo per la pubblicazione del progetto definitivo del ponte in Gazzetta Ufficiale e per la conseguente apertura dei primi cantieri. Tecnicamente, ha spiegato però Ansa, anche con il parere negativo della Corte il governo potrebbe comunque decidere di andare avanti con il progetto e chiedere comunque la pubblicazione in Gazzetta.

E quindi storie di ponti e di persone che li costruiscono o li attraversano: Victoriano Arizapana ultimo costruttore di ponti Inca in Perù e Elaisha Stokes che attraversando in bici il Manhattan Bridge ha ritrovato un suo equilibrio.

