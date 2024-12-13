Ep 158 – Amici scomodi

Quando Viktor Orbán arriva a Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni, le sue parole hanno già infiammato il dibattito. «Donald Trump sbaglia su Putin», sostiene il primo ministro ungherese annunciando che andrà «da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia». Non solo. L’attacco più forte è all’Unione Europea «che non conta nulla, è totalmente fuori dai giochi».

Parole incendiarie, pronunciate in una conversazione con Repubblica dopo l’incontro avuto in Vaticano con papa Leone XIV. E l’imbarazzo, a Palazzo Chigi, supera in un attimo i livelli di guardia.

Orban, l’imbarazzo a palazzo Chigi: “Non rompere con Bruxelles”

