NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 158 – Amici scomodi

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Quando Viktor Orbán arriva a Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni, le sue parole hanno già infiammato il dibattito. «Donald Trump sbaglia su Putin», sostiene il primo ministro ungherese annunciando che andrà «da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia». Non solo. L’attacco più forte è all’Unione Europea «che non conta nulla, è totalmente fuori dai giochi».
Parole incendiarie, pronunciate in una conversazione con Repubblica dopo l’incontro avuto in Vaticano con papa Leone XIV. E l’imbarazzo, a Palazzo Chigi, supera in un attimo i livelli di guardia.
Poi la storia di due amici austriaci all’inizio del secolo scorso che prenderanno strade diverse, e quella di un reporter britannico che in Liberia diventa amico di un soldato mercenario golpista.

Orban, l’imbarazzo a palazzo Chigi: “Non rompere con Bruxelles”

Il giovane Hitler che ho conosciuto

My Friend the Mercenary

Altri episodi

Ep 157 &#8211; L’amore, in carcere

Ep 157 – L’amore, in carcere

27 ott 2025 - 17 min
Ep 156 &#8211; Effetti collaterali

Ep 156 – Effetti collaterali

24 ott 2025 - 18 min
Ep 155 &#8211; Memorie di famiglia

Ep 155 – Memorie di famiglia

23 ott 2025 - 17 min
Ep 154 &#8211; Io e i miei genitori

Ep 154 – Io e i miei genitori

22 ott 2025 - 10 min
Ep 153 &#8211; Una casa quasi mia

Ep 153 – Una casa quasi mia

21 ott 2025 - 12 min