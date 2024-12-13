NewsletterPodcast
Ep 157 – L’amore, in carcere

di Matteo Caccia
Una donna detenuta nel carcere di Vercelli è rimasta incinta, e in teoria non avrebbe potuto. La donna è rimasta incinta dopo uno degli incontri avuti negli ultimi mesi con un uomo detenuto sempre nel carcere di Vercelli, ma nella sezione maschile, con cui aveva già avuto una bambina nel 2018. I due non sono sposati e inizialmente l’uomo non aveva riconosciuto la bambina. Lo ha fatto di recente, con una procedura burocratica avvenuta mentre era in carcere, e così i due detenuti hanno ottenuto di poter fare insieme alcuni incontri periodici con la figlia, e poi anche di incontrarsi da soli.
Poi la storia di una donna che si sposa con un condannato all’ergastolo senza sapere che l’ergastolo verrà poi commutato in libertà vigilata, e quella di una donna che insieme alle due figlie aspetta il ritorno a casa del marito detenuto.

Nel carcere di Vercelli una donna è rimasta incinta

Un matrimonio poco conveniente

Aspetta che tuo padre torni a casa: la mia vita come moglie di un prigioniero

