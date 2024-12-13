Ep 150 – Roma, 16 ottobre ‘43
Poco dopo le 5 del mattino di sabato 16 ottobre 1943 i militari delle SS naziste che avevano occupato la città di Roma con la fine del regime fascista e l’armistizio tra Italia e alleati, accompagnati dalla polizia militare tedesca, fecero irruzione nel ghetto ebraico di Roma e iniziarono ad arrestare e radunare gli ebrei, lì e in tutta la città. In poche ore arrestarono 1024 persone, tra cui oltre 200 bambini.
La storia di una donna ebrea del ghetto di Roma che si salva grazie a una gamba ingessata e il diario di Orlando Orlandi Posti.
Il rastrellamento del ghetto di Roma
16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti
Roma ’44 di Orlando Orlandi Posti
