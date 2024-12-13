Ep 148 – Vedevo il mondo attraverso i suoi occhi
La testata online The Free Press ha pubblicato un testo scritto dal regista statunitense Woody Allen in onore dell’attrice Diane Keaton, morta l’11 ottobre a 79 anni. Allen e Keaton, come ricorda lui stesso all’inizio della lettera, si conoscevano da molti anni: erano stati insieme, avevano lavorato insieme ed erano buoni amici.
Poi la storia dei discendenti della famiglia Van Gogh e di come abbiano creduto e sostenuto l’opera di Vincent e quella di uno dei principali autori dell’Oxford English Dictionary che era un assassino internato in un ospedale psichiatrico.
Le parole di addio di Woody Allen a Diane Keaton
