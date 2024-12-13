NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 147 – Tornare a casa

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Hamas ha liberato i 20 ostaggi ancora vivi che fino a stamattina si trovavano nella Striscia di Gaza, come previsto dall’accordo di pace su Gaza. Tutti loro sono rientrati in Israele.
Poi la storia del rilascio di Cesare Casella, uno dei sequestrati ancora ricordati in Italia, e una famiglia che ritorna nella propria casa di New Orleans dopo il passaggio dell’uragano Katrina nel 2005.

Hamas ha liberato tutti gli ostaggi ancora vivi

743 giorni lontano da casa

Vent’anni dopo la tempesta. Cosa significava “casa” prima e dopo l’uragano Katrina

Altri episodi

Ep 146 &#8211; Inizi difficili

Ep 146 – Inizi difficili

10 ott 2025 - 18 min
Ep 145 &#8211; Prove di pace

Ep 145 – Prove di pace

9 ott 2025 - 21 min
Ep 144 &#8211; Come scavare un pozzo con un ago

Ep 144 – Come scavare un pozzo con un ago

8 ott 2025 - 17 min
Ep 143 &#8211; Il giorno in cui mi dimisi

Ep 143 – Il giorno in cui mi dimisi

7 ott 2025 - 12 min
Ep 142 &#8211; Prendersi cura

Ep 142 – Prendersi cura

6 ott 2025 - 17 min