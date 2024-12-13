Ep 147 – Tornare a casa
Hamas ha liberato i 20 ostaggi ancora vivi che fino a stamattina si trovavano nella Striscia di Gaza, come previsto dall’accordo di pace su Gaza. Tutti loro sono rientrati in Israele.
Poi la storia del rilascio di Cesare Casella, uno dei sequestrati ancora ricordati in Italia, e una famiglia che ritorna nella propria casa di New Orleans dopo il passaggio dell’uragano Katrina nel 2005.
Hamas ha liberato tutti gli ostaggi ancora vivi
Vent’anni dopo la tempesta. Cosa significava “casa” prima e dopo l’uragano Katrina
