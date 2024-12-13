NewsletterPodcast
Ep 146 – Inizi difficili

di Matteo Caccia
Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto del Nobel nonché segretario ufficiale della Commissione del premio, aveva avvertito: «Abbiamo avuto il nostro ultimo incontro lunedì 6 ottobre e non ce n’erano altri in programma».
Sa di non aver scelto un anno tranquillo per iniziare, ma lui lo definisce comunque entusiasmante e spiega che i lavori della Commissione del premio sono determinati dal testamento di Alfred Nobel, che chiarisce come il riconoscimento vada “alla persona che si è distinta nell’anno precedente”. Che significa prima della chiusura delle candidature il 31 gennaio.

Poi la storia di un amore iniziato e subito finito e quella di due madri single.

Il direttore del Nobel per la Pace: “Premio deciso da tempo e non cambiamo la scelta”

First and Last Date

La solitudine della madre single durante il lockdown

Le musiche della puntata di oggi

Rugla · amiina

Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel

