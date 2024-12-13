Ep 138 – Cari eredi
C’è un nuovo sviluppo nella causa civile tra Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, che possedeva e dirigeva la Fiat, e i propri figli John, Lapo e Ginevra Elkann sull’eredità di famiglia, da anni al centro di complicate vicende giudiziarie e personali.
Poi la storia di una figlia che scopre di essere stata diseredata dal testamento del padre e di una nipote che si trova a sistemare la casa di una zia morta.
C’è un nuovo testamento di Gianni Agnelli a complicare la causa sull’eredità
La Devastazione di essere diseredati
