Ep 138 – Cari eredi

di Matteo Caccia
C’è un nuovo sviluppo nella causa civile tra Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, che possedeva e dirigeva la Fiat, e i propri figli John, Lapo e Ginevra Elkann sull’eredità di famiglia, da anni al centro di complicate vicende giudiziarie e personali.
Poi la storia di una figlia che scopre di essere stata diseredata dal testamento del padre e di una nipote che si trova a sistemare la casa di una zia morta.

C’è un nuovo testamento di Gianni Agnelli a complicare la causa sull’eredità

La Devastazione di essere diseredati

Le cose che restano (e quelle che no)

