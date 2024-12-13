Ep 132 – Riconoscere, riconoscersi
Il riconoscimento formale della Palestina da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo è arrivato domenica perché nei prossimi giorni è in programma l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York.
Poi la storia di due fratelli che riconoscono e vengono riconosciuti da un pappagallo appartenuto al loro fratello morto 20 anni prima e il racconto di Omar El Akkad, sulla fine del conflitto in Palestina.
Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto la Palestina
Harry – Heavyweight – 21 dicembre 2023
Un giorno tutti diranno di essere stati contro – Omar El Akkad – Feltrinelli
