Ep 132 – Riconoscere, riconoscersi

Il riconoscimento formale della Palestina da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo è arrivato domenica perché nei prossimi giorni è in programma l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York.

Poi la storia di due fratelli che riconoscono e vengono riconosciuti da un pappagallo appartenuto al loro fratello morto 20 anni prima e il racconto di Omar El Akkad, sulla fine del conflitto in Palestina.

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto la Palestina

Harry – Heavyweight – 21 dicembre 2023

Un giorno tutti diranno di essere stati contro – Omar El Akkad – Feltrinelli