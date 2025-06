Ep 131 – Buon viaggio

Per venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti che riguarderà treni, aerei, trasporto pubblico locale, autostrade e porti. Lo sciopero ha varie ragioni: la richiesta di aumenti salariali per far fronte all’inflazione, la riduzione degli orari di lavoro, la volontà di opporsi alla partecipazione del governo italiano al piano di riarmo europeo.

E poi un gruppo di bambini bloccato da una forte nevicata all’aeroporto di Chicago e una storia d’amore in età avanzata.

Per venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti

In caso di emergenza, metti tua sorella in posizione verticale

La storia d’amore di mia nonna, il racconto di un’ascoltatrice di Orazio

——-

Le musiche della puntata di oggi

Dexter Britain – The Time To Run

Spiegel im Spiegel – Arvo Pärt

——

I libri da cui Orazio ha preso delle storie in questa stagione

