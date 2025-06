Ep 130 – Cose da grandi, cose da piccoli

Due agenti della Polizia Locale hanno visto un ragazzo sull’altalena: un gioco, spiegano i regolamenti, non utilizzabile da chi ha più di 12 anni. Uno degli agenti si è avvicinato, spiegandogli che quello non era un uso corretto dell’attrezzo. Nel frattempo, si è avvicinata la mamma che, rivolgendosi agli agenti, ha detto che non c’era nessun problema, che se si fosse rotta l’altalena lei l’avrebbe ripagata.

E poi la storia di una sedicenne che fa il giro del mondo in barca a vela e quella di un quindicenne che è convinto che le sue due madri vogliano separarsi, scoprirà che non è così.

A 14 anni gioca con l’altalena, multato. “E’ troppo grande e mette in pericolo gli altri bimbi”

Ho navigato intorno al mondo in solitaria, a 16 anni.

L’ultimo miglio