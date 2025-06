Ep 128 – Una ragione per resistere

Federico Ottaviano, 67 anni, veterinario, era partito ieri mattina da Marina di Ragusa con tre amici, per una giornata in barca a vela. Un tuffo in mare intorno alle 16 al largo di Cava d’Aliga e in pochi istanti la corrente lo trascina lontano. “Ho nuotato per venti ore, quasi senza fermarmi. Ogni volta che cercavo di riposare, la corrente mi riportava al largo.”

E poi la storia di un bambino di 12 anni che resiste ai problemi di salute mentale della madre e per chiudere un uomo che in un momento difficile della sua compagna riesce a dirle “Ti aspetto”

Disperso in alto mare, torna a riva dopo venti ore: “Nuotavo e rivedevo tutta la mia vita”

La mamma aveva le sue voci. E avevo i miei nastri

Gli ho detto che la mia vita era troppo incasinata per una relazione e lui ha detto “Aspetterò”.